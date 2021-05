Jasmine Carrisi con papà a Domenica In e mamma Loredana li guarda in tv (Video) (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo l’esperienza di Jasmine Carrisi a The Voice Senior con Al Bano la bellissima ultima figlia del cantante torna in tv col papà (vodeo). E’ a Domenica In che Jasmince Carrisi presenta il suo nuovo singolo, ma siamo sicuri che per lei andare in tv con il papà sia la scelta giusta? In genere quando i figli sono giovanissimi hanno un po’ di imbarazzo ad esibirsi con un genitore che è più o meno famoso ma il cantante di Cellino San Marco è più amorevole che mai: “I figli vanno guardati e seguiti sempre”. Arriva però il commento di Jasmine che gli dice di non allargarsi troppo. Bellissima Jasmine in bianco e ancora in imbarazzo mentre canta il suo bel brano e si muove un po’ impacciata. E’ così carina che le si perdona tutto ma è chiaro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo l’esperienza dia The Voice Senior con Al Bano la bellissima ultima figlia del cantante torna in tv col(vodeo). E’ aIn che Jasmincepresenta il suo nuovo singolo, ma siamo sicuri che per lei andare in tv con ilsia la scelta giusta? In genere quando i figli sono giovanissimi hanno un po’ di imbarazzo ad esibirsi con un genitore che è più o meno famoso ma il cantante di Cellino San Marco è più amorevole che mai: “I figli vannoti e seguiti sempre”. Arriva però il commento diche gli dice di non allargarsi troppo. Bellissimain bianco e ancora in imbarazzo mentre canta il suo bel brano e si muove un po’ impacciata. E’ così carina che le si perdona tutto ma è chiaro ...

