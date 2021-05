Italiano e Fonseca post Spezia-Roma (Di domenica 23 maggio 2021) Pareggio all’Alberto Picco tra Spezia e Roma con El Shaarawy e Mkhitaryan che hanno risposto a Verde e Pobega. post Spezia-Roma Italiano e Fonseca hanno commentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Italiano? Il tecnico spezzino ha commentato così il pareggio casalingo contro i giallorossi: “Il nostro obiettivo era stato raggiunto con una giornata di anticipo e ne eravamo felicissimi. Oggi con la mente più libera, senza pressioni e ansie, abbiamo fatto una gara di altissimo livello. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà la Roma. Potevamo anche vincerla ma chiudiamo con un risultato positivo e siamo contenti”. Cosa le è piaciuto di più in questa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Pareggio all’Alberto Picco tracon El Shaarawy e Mkhitaryan che hanno riso a Verde e Pobega.hanno commentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico spezzino ha commentato così il pareggio casalingo contro i giallorossi: “Il nostro obiettivo era stato raggiunto con una giornata di anticipo e ne eravamo felicissimi. Oggi con la mente più libera, senza pressioni e ansie, abbiamo fatto una gara di altissimo livello. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà la. Potevamo anche vincerla ma chiudiamo con un risultato positivo e siamo contenti”. Cosa le è piaciuto di più in questa ...

