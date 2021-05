Israele e Palestina: la verità è nella storia della Terra Santa (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 Mag – La Terra Santa è un luogo di conflitto da moltissimi anni e nelle ultime settimane si sono riproposti vari problemi legati ai luoghi simbolo di guerriglia, come la striscia di Gaza e i luoghi legati alla Cisgiordania. Le problematiche si volgono sia sul fronte politico sia su quello di una lotta religiosa, che si scatena in una guerra che trova come le principali vittime i civili. Israele e la necessità di avere uno Stato ebraico che funga da rappresentanza Il territorio di cui stiamo parlando è grande meno di 30mila km quadrati, desertico per oltre la metà. La nascita di questa Terra e dei conflitti nascono tra la fine ddel 1800 e l’inizio del 1900 quando il territorio è ancora sotto l’Impero Otttomano. La rivolta viene generata da un fronte che porta alla nascita del Sionismo. Un movimento che si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 Mag – Laè un luogo di conflitto da moltissimi anni e nelle ultime settimane si sono riproposti vari problemi legati ai luoghi simbolo di guerriglia, come la striscia di Gaza e i luoghi legati alla Cisgiordania. Le problematiche si volgono sia sul fronte politico sia su quello di una lotta religiosa, che si scatena in una guerra che trova come le principali vittime i civili.e la necessità di avere uno Stato ebraico che funga da rappresentanza Il territorio di cui stiamo parlando è grande meno di 30mila km quadrati, desertico per oltre la metà. La nascita di questae dei conflitti nascono tra la fine ddel 1800 e l’inizio del 1900 quando il territorio è ancora sotto l’Impero Otttomano. La rivolta viene generata da un fronte che porta alla nascita del Sionismo. Un movimento che si ...

