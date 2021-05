Io, il Covid, il ministro Speranza e Ranieri Guerra La verità di Zambon (ex Oms), il "pesce piccolo" (Di domenica 23 maggio 2021) L'amarezza del medico che si è dimesso: "L'ho fatto per una questione di principio e ora sono senza lavoro e senza stipendio" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 23 maggio 2021) L'amarezza del medico che si è dimesso: "L'ho fatto per una questione di principio e ora sono senza lavoro e senza stipendio" Segui su affaritaliani.it

Advertising

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Per effetto delle nuove ordinanze del m… - beteljeuse1969 : RT @OrtigiaP: Nell’ultimo anno un italiano su due ha subito ritardi, spostamenti e cancellazioni in controlli medici ed operazioni. Il mini… - romi_andrio : RT @Open_gol: Il ministro Bianchi promette: «A settembre garantiremo il ritorno in classe in sicurezza» - filippo95239679 : RT @OrtigiaP: Nell’ultimo anno un italiano su due ha subito ritardi, spostamenti e cancellazioni in controlli medici ed operazioni. Il mini… - NewsElezioni : Covid, da domani Italia tutta gialla A partire da domani tutte le regioni saranno in fascia gialla grazie al miglio… -