Invitalia: uno strumento giusto nelle mani sbagliate? (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – Sono stati giorni intensi per Invitalia. Mentre la Corte dei Conti bocciava il finanziamento concesso al primo vaccino anti Covid italiano, l’agenzia governativa contribuiva a salvare la Sicamb. Qual è, dunque, il vero volto dell’ente guidato da Domenico Arcuri? Difficile dirlo. Il salvataggio della Sicamb Invitalia, in questi mesi, ha giocato un ruolo da protagonista nel salvataggio della Sicamb di Latina. Quest’ultima, attiva nel settore della componentistica per l’aeronautica, nasce nel 1975 ed attualmente impiega attualmente 290 lavoratori. Dopo due anni difficili arriva la buona notizia: l’azienda beneficerà del Fondo statale “salva imprese”. Dopo la Corneliani, lo schema di salvataggio voluto dal ministero dello Sviluppo economico segna un altro punto a suo favore. L’agenzia guidata da Arcuri parteciperà a un aumento di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – Sono stati giorni intensi per. Mentre la Corte dei Conti bocciava il finanziamento concesso al primo vaccino anti Covid italiano, l’agenzia governativa contribuiva a salvare la Sicamb. Qual è, dunque, il vero volto dell’ente guidato da Domenico Arcuri? Difficile dirlo. Il salvataggio della Sicamb, in questi mesi, ha giocato un ruolo da protagonista nel salvataggio della Sicamb di Latina. Quest’ultima, attiva nel settore della componentistica per l’aeronautica, nasce nel 1975 ed attualmente impiega attualmente 290 lavoratori. Dopo due anni difficili arriva la buona notizia: l’azienda beneficerà del Fondo statale “salva imprese”. Dopo la Corneliani, lo schema di salvataggio voluto dal ministero dello Sviluppo economico segna un altro punto a suo favore. L’agenzia guidata da Arcuri parteciperà a un aumento di ...

Advertising

valentinacefalu : RT @startup_italia: Uno sguardo dietro le quinte di #SIOSardinia21. Un saluto va ai nostri partner che stanno rendendo unico l'evento in di… - Infratel_Italia : RT @startup_italia: Uno sguardo dietro le quinte di #SIOSardinia21. Un saluto va ai nostri partner che stanno rendendo unico l'evento in di… - Radio105 : RT @startup_italia: Uno sguardo dietro le quinte di #SIOSardinia21. Un saluto va ai nostri partner che stanno rendendo unico l'evento in di… - startup_italia : Uno sguardo dietro le quinte di #SIOSardinia21. Un saluto va ai nostri partner che stanno rendendo unico l'evento i… - SviluppaInnova : ????? il 25 maggio ore 17:30 #webinar: Validare il business concept è uno dei punti di svolta per una #startup early… -