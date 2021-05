Inter Udinese 5-1 LIVE: Pereyra segna il gol della bandiera (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Udinese 5-1 MOVIOLA 83? TENTATIVO Udinese – Ci prova Forestieri che calcia dal limite ma viene ribattuto. Era però tutto fermo per fuorigioco. 78? GOL Udinese – Pereyra non sbaglia dal dischetto, gol della bandiera per i friulani. 71? GOL – segna anche Lukaku! Tutto nasce da una conclusione splendida di Sanchez che si stampa sul palo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornataSerie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi5-1 MOVIOLA 83? TENTATIVO– Ci prova Forestieri che calcia dal limite ma viene ribattuto. Era però tutto fermo per fuorigioco. 78? GOLnon sbaglia dal dischetto, golper i friulani. 71? GOL –anche Lukaku! Tutto nasce da una conclusione splendida di Sanchez che si stampa sul palo, ...

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - DAZN_IT : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Le… - Paolo_Bargiggia : A bordo campo di @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa… - lorenzoBuonvino : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @DAZN_IT @SerieA Almeno lei un pregio lo ha. Ancora devo trovartene uno. - FedericaTerra : RT @DAZN_IT: @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa par… -