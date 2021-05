Inter, Lukaku: «Non volevo piangere, l’ho fatto per mio nonno» (Di domenica 23 maggio 2021) Romelu Lukaku ha parlato dopo la premiazione per lo Scudetto: ecco le dichiarazioni del centravanti dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN durante la premiazione Scudetto. Le sue parole. SCUDETTO – «Ho pensato veramente che questo è stato un bell’anno. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo Scudetto, l’anno scorso siamo stati davvero vicini ma quest’anno siamo stati bravi sul gioco e sulla mentalità. Orgoglioso di giocare per questa squadra». PROMESSA – «Oggi non volevo piangere, ma questa qui che indosso è una foto di mia nonna e mio nonno. Quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho promesso che avrei vinto qualcosa e oggi ce l’ho fatta». CICLO – «Speriamo che sia l’inizio di un ciclo. Ora andrò all’Europeo con il Belgio e quando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Romeluha parlato dopo la premiazione per lo Scudetto: ecco le dichiarazioni del centravanti dell’Romeluha parlato ai microfoni di DAZN durante la premiazione Scudetto. Le sue parole. SCUDETTO – «Ho pensato veramente che questo è stato un bell’anno. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo Scudetto, l’anno scorso siamo stati davvero vicini ma quest’anno siamo stati bravi sul gioco e sulla mentalità. Orgoglioso di giocare per questa squadra». PROMESSA – «Oggi non, ma questa qui che indosso è una foto di mia nonna e mio. Quando mioè morto nel 2005 gli ho promesso che avrei vinto qualcosa e oggi cefatta». CICLO – «Speriamo che sia l’inizio di un ciclo. Ora andrò all’Europeo con il Belgio e quando ...

