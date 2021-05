In India è allarme per il “fungo nero” | 9mila contagi “Complicazione causata da uso eccessivo di steroidi per curare il Covid”

(Di domenica 23 maggio 2021) Non solo il. L’deve deve fare i conti ora anche con la diffusione sempre più preoccupante di una micosi mortale, il cosiddetto ““, ultimalegata in maniera indiretta al-19 che sta funestando il subcontinente. Sono migliaia le persone che nelle ultime settimane hanno sviluppato la micosi, solitamente molto rara ma che porta alla morte nel 50 per cento dei casi. Un’ondata di infezioni attribuite all’usodi, impiegati dai medici peri milioni di pazienti colpiti dal coronavirus. Secondo la Bbc ida micormicosi – questo il nome scientifico della malattia – al momento sono quasimentre le vittime sono circa 130. Diffusa ...

Advertising

GenioIncompres8 : #India: allarme per 'fungo nero' , ha tasso mortalità del 50% - _8Debora_ : RT @noitre32: INDIA ALLARME MONDIALE 'Fungo nero, la nuova epidemia'. La mucormicosi, causata dall’esposizione a un gruppo di muffe chiama… - Pzzglc67d03 : RT @noitre32: INDIA ALLARME MONDIALE 'Fungo nero, la nuova epidemia'. La mucormicosi, causata dall’esposizione a un gruppo di muffe chiama… - renderman81 : 2021 o 2020 bis? Regà, che coglioni. -

Ultime Notizie dalla rete : India allarme

mucormicosi, il mortale fungo nero con un tasso di mortalità del 50%. 29 stati chiedono di dichiarare l'epidemia Lav Agarwal, sottosegretario alla Sanità, ha scritto ai 29 stati dell'...... ma alla luce dei vaccini, questo improvviso incremento rappresenta un campanello d'da non ...al diffondersi della variante indiana del covid che da settimane sta mettendo in ginocchio l'. ...Non solo il Covid. L’India deve deve fare i conti ora anche con la diffusione sempre più preoccupante di una micosi mortale, il cosiddetto “fungo nero“, ultima complicazione legata in maniera indirett ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...