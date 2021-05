In coma dopo intervento chirurgico, Julia non ce l’ha fatta (Di domenica 23 maggio 2021) Dolore a Cava de’ Tirreni per la scomparsa della giovane Julia. La giovane era da più di un mese in coma a seguito di un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello. Le sue condizioni apparvero da subito gravi ai medici. Nella serata di sabato, la Parrocchia Santa Lucia di Cava de’ Tirreni ha dato la triste notizia sulla sua pagina Facebook: «Questa sera Julia è tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in Paradiso». Al dolore della famiglia si aggiunge anche quello degli abitanti di Cava de’ Tirreni che, in queste settimane, avevano pregato per lei. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) Dolore a Cava de’ Tirreni per la scomparsa della giovane. La giovane era da più di un mese ina seguito di un delicatoper rimuovere un tumore al cervello. Le sue condizioni apparvero da subito gravi ai medici. Nella serata di sabato, la Parrocchia Santa Lucia di Cava de’ Tirreni ha dato la triste notizia sulla sua pagina Facebook: «Questa seraè tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in Paradiso». Al dolore della famiglia si aggiunge anche quello degli abitanti di Cava de’ Tirreni che, in queste settimane, avevano pregato per lei. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : coma dopo Morì dopo botte in discoteca, chiesti 30anni per omicidio ... i due 29enni accusati di aver pestato il 6 ottobre del 2018 il 25enne Donato Monopoli, di Cerignola, che morì dopo essere stato sette mesi in coma all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San ...

Campania in lutto per Julia, la giovane ha perso la sua battaglia Campania in lutto per la scomparsa della giovane Julia la ragazza che da più di un mese lottava tra la vita e la morte dopo un delicato intervento chirurgico al cervello. La ragazza era in coma dopo l'operazione atta a rimuovere il tumore dalla sua testa. A dar la triste notizia è stata la Parrocchia Santa Lucia di Cava de' Tirreni ha dato la triste notizia sulla sua pagina Facebook: "...

In coma dopo intervento chirurgico, Julia non ce l'ha fatta Salernonotizie.it Julia si è spenta dopo due mesi di sofferenze: lutto in Campania "Questa sera Julia è tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in ...

Morì dopo il pestaggio in discoteca, il pm chiede due condanne a trent'anni di carcere Trent'anni di reclusione. Questa la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero per Michele Verderosa e Francesco Stallone, i due 29enni, alla sbarra in Corte di Assise a Foggia, ...

