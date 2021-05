In Champions Milan, Atalanta e Juventus, resta fuori il Napoli (Di domenica 23 maggio 2021) Due rigori Kessié nel colpo Milan a Bergamo (0-2) che vale il secondo posto La Juve fa poker a Bologna e può far festa grazie al clamoroso 1-1 casalingo del Napoli (in Europa League) col Verona. Roma nella neonata Conference Leggi su rainews (Di domenica 23 maggio 2021) Due rigori Kessié nel colpoa Bergamo (0-2) che vale il secondo posto La Juve fa poker a Bologna e può far festa grazie al clamoroso 1-1 casalingo del(in Europa League) col Verona. Roma nella neonata Conference

