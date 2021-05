Imprenditore farmaceutico arrestato a Milano: altre tre ragazze pronte a denuncia (Di domenica 23 maggio 2021) Le giovani, da quanto si è saputo, sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequestro, e verranno sentite dai pm di Milano nelle prossime ore Leggi su rainews (Di domenica 23 maggio 2021) Le giovani, da quanto si è saputo, sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequestro, e verranno sentite dai pm dinelle prossime ore

