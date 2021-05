(Di domenica 23 maggio 2021) “Nelle prime 10. Dalla prima all’ultima giornata. CHE STAGIONE RAGAZZI!“. Questo è quanto si legge sui profilidell’Hellas, che ha indirizzato la corsa alla Champions League. La squadra di Juric ha infatti fermato ilsull’1-1, condannando i partenopei al quinto posto. Tanti i commenti sotto la foto che immortala i giocatori del club veneto entusiasti e sorridenti. Molti provengono dai tifosi della Juventus, che ringraziano il, altri invece dai sostenitori del, amareggiati e tristi per l’epilogo. Nelle prime . Dalla prima all’ultima giornata. CHE STAGIONE RAGAZZI! #Daipic.twitter.com/zB5a2XTtr2 — HellasFC (@HellasFC) May 23, 2021 SportFace.

AbbruGabry : Cazzo il Verona come festeggia questo inutile punticino! Tutti al servizio della Rubentus complimenti - DanGambard : RT @RaffoSarnataro: Nella foto seguente, il Verona festeggia il rinnovo del rapporto di collaborazione con la Juventus, che gli garantisce… - sportface2016 : Il #Verona festeggia dopo il pareggio contro il #Napoli: delirio sui social - Zelgadis265 : RT @RaffoSarnataro: Nella foto seguente, il Verona festeggia il rinnovo del rapporto di collaborazione con la Juventus, che gli garantisce… - daniele7217 : RT @RaffoSarnataro: Nella foto seguente, il Verona festeggia il rinnovo del rapporto di collaborazione con la Juventus, che gli garantisce… -

...sui social la qualificazione in Champions League della sua Juventus conquistata all'ultima giornata e grazie al passo falso del Napoli col. La foto postata, però, ha uno sfondo ...Al fischio finale, grazie al pareggio interno del Napoli contro il, esulta la panchina bianconera cheil quarto posto in classifica. Finisce 4 - 1 per la Juventus al Dall'Ara. All'87'..."Fino alla fine, Ssssiiiiimmmmm": così Cristiano Ronaldo, che ha visto tutta la gara di Bologna dalla panchina, festeggia sui social la qualificazione in Champions League della sua Juventus conquistat ...Juan Cuadrado festeggia la Champions raggiunta con il telefono “rubato” ad un giornalista. Cosa è successo Dopo il fischio finale di Bologna Juve, i bianconeri hanno atteso col fiato sospeso qualche s ...