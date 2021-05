Il vaccino in vacanza (ma non per tutti): ecco come (Di domenica 23 maggio 2021) Il governo pensa di introdurre la possibilità di una domiciliazione provvisoria non inferiore alle tre settimane così da non interrompere la campagna di vaccinazione Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Il governo pensa di introdurre la possibilità di una domiciliazione provvisoria non inferiore alle tre settimane così da non interrompere la campagna di vaccinazione

razorblack66 : QUINDI SE IO PRENOTO 1 SETTIMANA LE ALTRE 2 LE PAGA GRISÙ???????? @iosoioevoi @AlexGiudetti @Iolanda07658172 - Daniela73877284 : @wwobj @Marisab79879802 @gzibordi Sicuro? Visto che se non ti vaccini, non puoi andare né in discoteca, né in vacan… - GiovanniRoi : Vaccino Covid, la seconda dose in vacanza: l’ipotesi del governo per il domicilio provvisorio di almeno 3 settimane… - lucia_cornalba : Io andrò in vacanza, se richiesto , farò il tampone . Se ci fosse l’obbligo del vaccino non ci vado . Non ammetto q… - TuttoQuaNews : RT @wwwmeteoit: Uno spiraglio all'orizzonte. Il governo pensa a una iscrizione temporanea #meteo #vaccino #vacanza #news -