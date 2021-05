Il Segreto, ultima puntata con finale alternativo: Pepa e Bosco tornano a Puente Viejo (Di domenica 23 maggio 2021) Manca ormai pochissimo all’ultima imperdibile puntata de Il Segreto che dopo 12 stagioni chiude i battenti. Andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 28 maggio 2021 e svelerà una volta e per tutte il Segreto che circonda i personaggi di Puente Viejo. C’è grande attesa su come gli autori abbiano deciso di chiudere la telenovela spagnola, ma nel frattempo spuntano spoiler e finali alternativi. Tra questi quello che vede il ritorno di Pepa e Bosco. Il Segreto: tutto pronto per l’ultima puntata Dopo 12 stagioni su Canale 5 tra prime serate e striscia pomeridiana, Il Segreto si prepara all’ultima puntata. In vista di questo imperdibile evento, ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Manca ormai pochissimo all’imperdibilede Ilche dopo 12 stagioni chiude i battenti. Andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 28 maggio 2021 e svelerà una volta e per tutte ilche circonda i personaggi di. C’è grande attesa su come gli autori abbiano deciso di chiudere la telenovela spagnola, ma nel frattempo spuntano spoiler e finali alternativi. Tra questi quello che vede il ritorno di. Il: tutto pronto per l’Dopo 12 stagioni su Canale 5 tra prime serate e striscia pomeridiana, Ilsi prepara all’. In vista di questo imperdibile evento, ...

Advertising

mnick12345 : RT @Gi01992: VENERDÌ 28 MAGGIO IN PRIMA SERATA IMPERDIBILE ULTIMA PUNTATA DE ' IL SEGRETO ' Donna Francisca, Pepa, Tristan, Hippolito, Emi… - im_a_stupidguy : No raga sono in pre per l'ultima puntata de 'il segreto' - MaiNaG1o1a : RT @Gi01992: VENERDÌ 28 MAGGIO IN PRIMA SERATA IMPERDIBILE ULTIMA PUNTATA DE ' IL SEGRETO ' Donna Francisca, Pepa, Tristan, Hippolito, Emi… - paranoiamia_ : venerdì sera faranno tipo l'ultima puntata del segreto e sveleranno qualche kazzo è sto segreto e mia nonna è in hy… - redazionetvsoap : #ilsegreto Venerdì l'ultimissima puntata! #Anticipazioni -