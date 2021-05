Il segreto come finisce? Anticipazioni ULTIMA puntata di venerdì 28 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo tantissimi anni, Il segreto finisce per sempre con una puntata letteralmente esplosiva (nel vero senso del termine) e così Canale 5 ha deciso di dedicare alla telenovela spagnola una serata speciale per celebrare l’addio a Donna Francisca e a tutti gli altri protagonisti di Puente Viejo. Leggi anche: Il segreto, Anticipazioni finale: MARTA e ADOLFO fuggono da Puente Viejo come già sapete, il mega-puntatone che chiude la messa in onda italiana della soap è previsto per venerdì 28 maggio in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Vediamo dunque le ultime Anticipazioni! Emilia, dopo essere stata travolta dalla folla, sembra riprendersi, ma quando il Dottor Clemente le consiglia di fare ulteriori esami in ospedale, lei si rifiuta ... Leggi su tvsoap (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo tantissimi anni, Ilper sempre con unaletteralmente esplosiva (nel vero senso del termine) e così Canale 5 ha deciso di dedicare alla telenovela spagnola una serata speciale per celebrare l’addio a Donna Francisca e a tutti gli altri protagonisti di Puente Viejo. Leggi anche: Ilfinale: MARTA e ADOLFO fuggono da Puente Viejogià sapete, il mega-puntatone che chiude la messa in onda italiana della soap è previsto per28in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Vediamo dunque le ultime! Emilia, dopo essere stata travolta dalla folla, sembra riprendersi, ma quando il Dottor Clemente le consiglia di fare ulteriori esami in ospedale, lei si rifiuta ...

Advertising

ilfoglio_it : Lo scandalo Palamara è molto simile a quello Davigo. Eppure in un caso si indaga per rivelazione di segreto e nell’… - DMicol78 : @paolo_men @Volitudine io preferisco pochi ma buoni.. ma se quei follower che mi seguono ogni tanto interagissero c… - its__chia : @rienestcommetoi Spillo un segreto? Charry è nato come la ship fra me e Harry e ora è quello che è... - Chaos_OfTrouble : @vincenzocacac12 @Pegasofree777 @Jpolemica666 Gli stessi inutili insulti da cent’anni a questa parte. Siate più cre… - Imma87895195 : Avete visto Pier come stava ?nn è colpa degli altri è solamente colpa vostra ,gente che riporta,gente che doma… -