Advertising

sportli26181512 : Il Sassuolo schiaccia la Lazio, ma la Conference League sfuma: Kyriakopoulos e Berardi: il Sassuolo schiaccia la La… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Kyriakopoulos e Berardi: il Sassuolo schiaccia la Lazio. Ma la Conference League sfuma #SassuoloLazio - Gazzetta_it : Kyriakopoulos e Berardi: il Sassuolo schiaccia la Lazio. Ma la Conference League sfuma #SassuoloLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo schiaccia

La Gazzetta dello Sport

Niente festa al Mapei Stadium. Il2 - 0 la Lazio, ma l'entusisamo del campo di Reggio Emilia si spegne quando la Roma rimonta da 2 - 0 sullo Spezia, cancellando la chance della squadra di De Zerbi di andare in ...I giallorossi cercano disperatamente un gol che riporterebbe ila tre punti di distanza. Ci va ancora vicino El Shaarawy, fermato da Ranocchia. Nel finale Lukaku firma il tris in contropiede ...Blog Calciomercato.com: La Juventus porta via tre punti dal Mapei Stadium che rischiano però di rimanere una magra consolazione relativamente alla lotta Champions, considerando ...La Roma perde l’ennesimo big match della sua stagione. Stavolta è l’Inter, già con la testa in vacanza, a strappare i tre punti contro la squadra di Fonseca (3-1). I giallorossi si fanno infilare due ...