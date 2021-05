Il primo compleanno da mamma di Naomi Campbell e gli altri gossip del weekend (Di domenica 23 maggio 2021) «Benedetta e riconoscente». Naomi Campbell festeggia così il suo 51esimo compleanno, il primo da mamma: la Venere Nera, infatti, la scorsa settimana ha annunciato sui social l’arrivo della sua prima figlia. «Sono onorata di poter avere nella mia vita questa anima gentile», ha scritto a margine di una foto in cui si vedono due piedini racchiusi nella sua mano. «Non ci sono parole per descrivere questo legame eterno, angelo mio. E non c’è amore più grande». Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) «Benedetta e riconoscente». Naomi Campbell festeggia così il suo 51esimo compleanno, il primo da mamma: la Venere Nera, infatti, la scorsa settimana ha annunciato sui social l’arrivo della sua prima figlia. «Sono onorata di poter avere nella mia vita questa anima gentile», ha scritto a margine di una foto in cui si vedono due piedini racchiusi nella sua mano. «Non ci sono parole per descrivere questo legame eterno, angelo mio. E non c’è amore più grande».

Advertising

sugaroverdoze : RT @mylordxerm: IL MIO PRIMO FOTTUTISSIMO REGALO DI COMPLEANNO #Eurovision - strawfield01 : tra due settimane è il mio compleanno ma è il primo anno che non voglio che arrivi presto (a causa degli esami), che brutta cosa?? - LucaParisi80 : Il mio primo disegnino riconoscibile l’ho fatto a 18 mesi:era un orso; questo testimonia quanto era forte in me il… - Esquivel__Rulez : @SalvoPatty concordo, abbiamo bisogno di un colpo di fortuna! Che riesca a riconoscersi e che le scatti qualche fla… - Esquivel__Rulez : RT @SalvoPatty: @Esquivel__Rulez La foto del primo compleanno è unica e se lei è stata affidata/adottata illecitamente potrebbe essere uno… -