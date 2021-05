Il presidente di Confindustria | Oreste Vigorito | “Mille vaccini e più serenità nelle aziende”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 23 maggio 2021) di Alessandro Fallarino Otto giorni fa quella che sembrava una sfida difficile, da realizzare in un così breve lasso di tempo, si era concretizzata ed anche bene, almeno a livello strutturale.Benevento, Asl e consorzio Asi – con il contributo di Cgil, Cisl e Uil -, nel giro di pochi giorni, insieme, erano stati capaci di trasformare un capannone in disuso da anni in un attrezzato e funzionale hub vaccinale da dedicare alle attività produttive nella zona industriale di Ponte Valentino. A distanza di una settimana quell’iniziativa, apripista in Campania, fa registrare un altro successo. Sono infattile vaccinazioni somministrate in pochi giorni a dipendenti, manager, familiari, delle industrie e del tessuto produttivo del Sannio che sa fare. Un bilancio da tracciare e che deve rappresentare un punto di partenza per un nuovo corso di ...