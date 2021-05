“IL PORNO VA BENE PER I BAMBINI” – UNICEF CANCELLA RAPPORTO SHOCK PUBBLICATO SUL SUO SITO (Di domenica 23 maggio 2021) L’UNICEF ha rimosso un controverso RAPPORTO dal suo SITO web e quando è riapparso pochi giorni dopo, risultava accuratamente modificato. Nel RAPPORTO si affermava che i BAMBINI non sono influenzati dalla visione di materiale sessualmente esplicito. Il recente RAPPORTO del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) “Strumenti per l’assicurazione dell’età digitale e diritti dei BAMBINI online” ha proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 23 maggio 2021) L’ha rimosso un controversodal suoweb e quando è riapparso pochi giorni dopo, risultava accuratamente modificato. Nelsi affermava che inon sono influenzati dalla visione di materiale sessualmente esplicito. Il recentedel Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia () “Strumenti per l’assicurazione dell’età digitale e diritti deionline” ha proviene da Database Italia.

