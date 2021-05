Il Paradiso delle Signore 6, Anticipazioni: Marta Incinta! (Di domenica 23 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore sta per avviarsi alla conclusione della quinta stagione con il matrimonio di Vittorio. Una svolta inaspettata potrebbe però rimescolare le carte in tavola e lasciare tutti senza parole! La sesta stagione si preannuncia già da ora ricca di colpi di scena! Il Paradiso delle Signore: finale di stagione! La puntata finale della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai alle porte. La serie televisiva sta per concludersi in attesa dei nuovi episodi già previsti nel palinsesto Rai e in programmazione per settembre. Ritroveremo ancora Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti, mentre è ancora da confermare la presenza di Gloria Radulescu nei panni di Marta Guarnieri. Secondo le ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 23 maggio 2021) Ilsta per avviarsi alla conclusione della quinta stagione con il matrimonio di Vittorio. Una svolta inaspettata potrebbe però rimescolare le carte in tavola e lasciare tutti senza parole! La sesta stagione si preannuncia già da ora ricca di colpi di scena! Il: finale di stagione! La puntata finale della quinta stagione de Ilè ormai alle porte. La serie televisiva sta per concludersi in attesa dei nuovi episodi già previsti nel palinsesto Rai e in programmazione per settembre. Ritroveremo ancora Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti, mentre è ancora da confermare la presenza di Gloria Radulescu nei panni diGuarnieri. Secondo le ...

