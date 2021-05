Il Paese precario ci dà il bentornati

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono quasi quindici mesi che ci controlliamo ogni giorno che ci controlliamo così tanto, quasi a non vivere per vivere. Il lockdown da Covid ci ha tenuti, irrimediabilmente, con i piedi ben piantati per terra. Ce la dobbiamo fare, ci dobbiamo aiutare tutti: mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani. E che il governo faccia quel deve fare, questo e quello precedente, i vaccini, i ristori. Stiamo per rimettere il naso fuori casa. Nelle prossime ore, dopo aver liberato pian pianino molte attività produttive altre riapriranno ancora. Ma, in tutto questo tempo, forse, abbiamo dimenticato, magari per autodifesa, ilche avevamo abitato prima del 9 marzo del 2020. Quanto accaduto in Piemonte ci rimette davanti la precarietà endemica di molti momenti della nostra vita quotidiana. Quattordici morti per il cedimento di una funivia. Ci eravamo lasciati nel 2018 ...