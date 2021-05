Il "padre" del vaccino AstraZeneca: "Rischio trombosi minimo. La terza dose? Forse non sarà necessaria" (Di domenica 23 maggio 2021) Parla il professor Andrew Pollard, a capo delle sperimentazioni globali del vaccino di Oxford: "Le nuove varianti? Sono positivo. Vaccinare i nostri giovani prima degli adulti nel resto del mondo è immorale: questa guerrà può essere vinta solo in chiave globale”. Mascherine via... Leggi su repubblica (Di domenica 23 maggio 2021) Parla il professor Andrew Pollard, a capo delle sperimentazioni globali deldi Oxford: "Le nuove varianti? Sono positivo. Vaccinare i nostri giovani prima degli adulti nel resto del mondo è immorale: questa guerrà può essere vinta solo in chiave globale”. Mascherine via...

