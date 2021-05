Il neo supermilionario chiama il tabaccaio | Mi ricorderò di te

Leggi su agi

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI – “Grazie di cuore, midi te”. Pochi secondi al telefono della tabaccheria, alle 7.30 di questa mattina. “Non mi ha detto altro”. A parlare è Giammario Mennecozzi, il gestore dell'alimentari-tabaccheria di Montappone, nel Fermano, dove ieri è stata registrata la quarta vincita di sempre al Superenalotto: 156 milioni con una schedina da 2 euro, senza l'indicazione del numero Superstar. Impossibile sapere se quella telefonata l'abbia fatta il neo supermilionario o sia frutto di uno scherzo, di quel clima di euforia che continua a respirarsi in quella che fino a ieri sera alle 20 era conosciuta come la capitale italiana del cappello e che certamente sarà ricordata per una “vincita da favola”, come l'ha definita anche oggi Mauro Ferranti, sindaco del paese che conta poco più di 1.600 abitanti. La caccia al vincitore è aperta e al momento restano solo ...