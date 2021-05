Il Napoli fuori dalla Champions: Ziliani attacca gli arbitri e la Juve (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli è fuori dalla Champions League. Gli uomini di Gennaro Gattuso non sono riusciti a battere il Verona, giocando una partita impaurita e sotto tono. Senza la partecipazione alla competizione europea è molto probabile che scatti il ridimensionamento da parte di Aurelio De Laurentiis, che già aveva in testa di abbassare il monte ingaggi anche con la partecipazione alla Champions League. Il Napoli doveva solo vincere col Verona per andare in Champions direttamente ma non ci è riuscito, frutto di una partita giocata veramente male. Secondo Paolo Ziliani, però, le colpe della mancata partecipazione alla Champions League sono da attribuire anche agli arbitri. Il giornalista in un tweet ricorda il vergogno arbitraggio ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 maggio 2021) IlLeague. Gli uomini di Gennaro Gattuso non sono riusciti a battere il Verona, giocando una partita impaurita e sotto tono. Senza la partecipazione alla competizione europea è molto probabile che scatti il ridimensionamento da parte di Aurelio De Laurentiis, che già aveva in testa di abbassare il monte ingaggi anche con la partecipazione allaLeague. Ildoveva solo vincere col Verona per andare indirettamente ma non ci è riuscito, frutto di una partita giocata veramente male. Secondo Paolo, però, le colpe della mancata partecipazione allaLeague sono da attribuire anche agli. Il giornalista in un tweet ricorda il vergogno arbitraggio ...

capuanogio : La #Juventus si qualifica alla #ChampionsLeague corto muso. Approfitta del suicidio sportivo del #Napoli ma ha anch… - sportmediaset : #Juventus e #Milan in Champions League. Fuori il Napoli. #SportMediaset - GoalItalia : ?? CORSA CHAMPIONS?? FINALE #BolognaJuve 0-4 #AtalantaMilan 0-2 #NapoliVerona 1-1 CLASSIFICA LIVE: 2 - Milan - 79… - Soulblavk0 : RT @1897j: Il Napoli che va fuori per un punto dopo tutto il bordello che avevano combinato per Juventus-Napoli è karma at it's best - giovafilareti : @Lory31511460 Ho visto l’ultimo quarto d’ora Napoli al limite dell’imbarazzante e indegno, giusto andare fuori con quell’atteggiamento -