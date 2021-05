Il Napoli è fuori dalla Champions

Advertising

capuanogio : La #Juventus si qualifica alla #ChampionsLeague corto muso. Approfitta del suicidio sportivo del #Napoli ma ha anch… - sportmediaset : #Juventus e #Milan in Champions League. Fuori il Napoli. #SportMediaset - GoalItalia : ?? CORSA CHAMPIONS?? FINALE #BolognaJuve 0-4 #AtalantaMilan 0-2 #NapoliVerona 1-1 CLASSIFICA LIVE: 2 - Milan - 79… - sociale778 : Doppietta di Hysaj ,Napoli fuori dalla Champions League . Bonanott #NAPVER - Andreadoria82 : #Milan e #Juventus in #ChampionsLeague, resta fuori il #Napoli: il #Sassuolo agguanta la Conference League #SerieA -

L'ultima giormnata di serie A regala la Champions a Milan, Atalanta e Juventus, che chiudono rispettivamente seconda, terza e quarta. Restadalla Coppa più importante il, bloccato dal Verona sull'1 - 1 al San Paolo. Sesta la Lazio, mentre la Roma finisce settima davanti al Sassuolo per differenza reti e va in Conference, la ...... supera Meite rientrando sul destro e dai 20 metri tenta il tiro a giro: pallone che terminanon di molto. 70' Altro goal adove Faraoni firma il goal del pareggio: risultato che ...Al Diego Armando Maradona si gioca Napoli-Verona. Gli azzurri devono vincere per centrare la qualificazione in Champions League.L'ultima giornata di Serie A ha dato i suoi ultimi verdetti per la volata Champions: esclusa la squadra di Gattuso.