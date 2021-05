Il Milan torna in Champions, esplode la festa nello spogliatoio rossonero (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan torna in Champions League dopo sette anni. I rossoneri, grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Atalanta nell’ultimo turno del campionato di Serie A 2020/2021, possono finalmente riassaporare il palcoscenico più prestigioso d’Europa e, nello spogliatoio, i giocatori sono impazziti di gioia. Diogo Dalot ha infatti girato un breve filmato con alcuni suo compagni di squadra con le note della colonna sonora della Champions League in sottofondo. Al termine della musica i rossoneri si sono lasciati andare a cori, balli e salti di gioia. Ecco il VIDEO dell’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) IlinLeague dopo sette anni. I rossoneri, grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Atalanta nell’ultimo turno del campionato di Serie A 2020/2021, possono finalmente riassaporare il palcoscenico più prestigioso d’Europa e,, i giocatori sono impazziti di gioia. Diogo Dalot ha infatti girato un breve filmato con alcuni suo compagni di squadra con le note della colonna sonora dellaLeague in sottofondo. Al termine della musica i rossoneri si sono lasciati andare a cori, balli e salti di gioia. Ecco ildell’accaduto. SportFace.

