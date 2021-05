Il Milan fa festa a Bergamo, decide l’ex Kessie: per l’Atalanta è una sconfitta indolore (Di domenica 23 maggio 2021) È stata partita vera al Gewiss Stadium e ha vinto il Milan, che torna in Champions League sette anni dopo l’ultima volta. Per l’Atalanta si chiude con una sconfitta – letteralmente indolore – una stagione che resta comunque da incorniciare che ha portato a Bergamo la terza qualificazione consecutiva alla Champions League e la seconda finale in tre anni di Coppa Italia. Contro i rossoneri gli uomini di Gasperini hanno onorato l’impegno fino in fondo soprattutto nel secondo tempo, quando hanno costretto il Milan a difendersi rinchiuso nella propria area di rigore. A decidere tutto sono stati due calci di rigore (entrambi assegnati giustamente da Mariani) trasformati dall’ex Kessie al 42? e al 93?. Per l’Atalanta si ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) È stata partita vera al Gewiss Stadium e ha vinto il, che torna in Champions League sette anni dopo l’ultima volta. Persi chiude con una– letteralmente– una stagione che resta comunque da incorniciare che ha portato ala terza qualificazione consecutiva alla Champions League e la seconda finale in tre anni di Coppa Italia. Contro i rossoneri gli uomini di Gasperini hanno onorato l’impegno fino in fondo soprattutto nel secondo tempo, quando hanno costretto ila difendersi rinchiuso nella propria area di rigore. Are tutto sono stati due calci di rigore (entrambi assegnati giustamente da Mariani) trasformati dalal 42? e al 93?. Persi ...

Advertising

zazoomblog : Il Milan fa festa a Bergamo decide l’ex Kessie: per l’Atalanta è una sconfitta indolore - #Milan #festa #Bergamo… - Marco_viscomi : RT @RadioMDN: La Juve vince e agguanta la Champions all’ultima curva. Vittoria di CUORE per gli uomini di #Pirlo in #BolognaJuve Complice i… - michiamolina : RT @cannyalsugo: pier come minimo sta organizzando una festa perché il milan ha vinto - Bea95816130 : RT @cannyalsugo: pier come minimo sta organizzando una festa perché il milan ha vinto - quareidfacias : RT @cannyalsugo: pier come minimo sta organizzando una festa perché il milan ha vinto -