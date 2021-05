Il mascara Lancôme che ha fatto girare la testa alle star | hai provato Monsieur Big?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mascara Lancôme

Prima Chivasso

... con il trucco occhi giocato sui toni del deep brown e con molto. Senza dimenticare il rossetto, opaco e in una nuance mattone in pendant con il blush. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAAltro must - have di Chiara Ferragni? Mai senzaultra black (il suo preferito è di), oltre al rossetto cremoso in tonalità nude. Poi, per gli eventi speciali, Chiara si diverte a ...