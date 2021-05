Il Marocco ancora contro la Spagna: 'Boicottare i prodotti spagnoli' (Di domenica 23 maggio 2021) La guerra diplomatica continua: 'Boicottare i prodotti di origine spagnola": sull'onda della crisi diplomatica in corso tra Rabat e Madrid dal Marocco si sono fatti insistenti, in rete e sui social, ... Leggi su globalist (Di domenica 23 maggio 2021) La guerra diplomatica continua: 'di origine spagnola": sull'onda della crisi diplomatica in corso tra Rabat e Madrid dalsi sono fatti insistenti, in rete e sui social, ...

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Marocco, l'attesa dei migranti nell'enclave spagnola di Ceuta L'enclave spag… - blissenoby : RT @Monicanpl: Sulla spiaggia, per strada, sulle scogliere. Chi è ancora a Ceuta vive in condizioni estreme. #ceuta #espana #marocco #europ… - Monicanpl : Sulla spiaggia, per strada, sulle scogliere. Chi è ancora a Ceuta vive in condizioni estreme. #ceuta #espana… - Maryljacb : RT @Formicola_lo: 5000, di cui 1000 presunti minori, sono gli immigrati irregolari che nelle ultime ore sono riusciti a scavalcare il confi… - MoronciniSimona : @Drittorovescio_ @karimamoual Rimandatela in Marocco, tanto è come se fosse ancora lì... -