Il Lille è campione di Francia | interrotto il dominio del PSG

(Di domenica 23 maggio 2021) Ildi! La squadra di Galtier torna al successo in Ligue 1 dopo dieci anni e interrompe ildel PSG Ildi! La formazione allenata da Galtier (eletto miglior allenatore della Ligue 1) ha vinto il campionato per la quarta volta nella sua storia, esattamente dieci anni dopo l’ultima volta. Decisiva la vittoria per 2-1 in casa dell’Angers, che ha reso inutile ogni tentativo di rimonta da parte del PSG. Gli uomini di Pochettino si fermano così a tre titoli nazionali consecutivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : Il Lille è campione di Francia! ?????? Spodestato il PSG: la #Ligue1 ha un nuovo padrone ?? #DAZN - DTirinnanzu : RT @AntonioCorsa: Lille campione di Francia. - Xacorm : RT @svbastian_: Lille campione di Francia Inter campione d'Italia VI ASPETTANO A CASA @MauroIcardi @wandaicardi27 - albemutti : #Lille campione di #Francia #Ligue1 #psg ???? - cmdotcom : #Ligue1: #LILLE CAMPIONE! #PSG e #Monaco in #ChampionsLeague, #Lione e #Marsiglia in #EuropaLeague… -

Uno su tutti: quale sarà la squadra campione di Francia? E' corsa a tre a distanza, con tutte e tre le contendenti impegnate in trasferta: il Lille capolista (80 punti) contro l'Angers, il PSG ... Mentre Ancelotti renderà vista al Manchester City, già campione, e con la testa alla finale di ... Il Lille, ad una giornata dal termine, è davanti di un punto in classifica. Alla squadra di Galtier ... Galtier, dopo il 2013 e il 2019, si conferma il miglior tecnico di Francia. Dopo il Lille in lizza Nizza e Lione per la prossima stagione.