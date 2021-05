Il Green Pass vaccinale: scopri tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 23 maggio 2021) . È uscito da poco sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid. Una delle novità di questo nuovo testo normativo è il cosiddetto Green Pass, ovvero il “Passaporto” vaccinale. Questa certificazione avrà una validità di nove mesi dal giorno in cui si è completato il ciclo vaccinale (prima inoculazione e richiamo). Il decreto prevede inoltre che sarà sufficiente fare anche solo la prima dose di vaccino per ricevere il Green Pass dopo 15 giorni. Ma vediamo più in dettaglio. Il Green Pass vaccinale: si può avere anche solo dopo la prima dose di vaccino Come s’è detto sopra, per avere il Green Pass potrà essere sufficiente aver ricevuto anche solo la prima dose di vaccino, nel qual ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 maggio 2021) . È uscito da poco sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid. Una delle novità di questo nuovo testo normativo è il cosiddetto, ovvero il “aporto”. Questa certificazione avrà una validità di nove mesi dal giorno in cui si è completato il ciclo(prima inoculazione e richiamo). Il decreto prevede inoltre che sarà sufficiente fare anche solo la prima dose di vaccino per ricevere ildopo 15 giorni. Ma vediamo più in dettaglio. Il: si può avere anche solo dopo la prima dose di vaccino Come s’è detto sopra, per avere ilpotrà essere sufficiente aver ricevuto anche solo la prima dose di vaccino, nel qual ...

