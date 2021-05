Il gol di Chiesa: l’ex Fiorentina è determinante per Pirlo, la rete contro il Bologna [VIDEO] (Di domenica 23 maggio 2021) Si sta giocando la partita della 38esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di un turno fondamentale per decidere gli ultimi due posti per la Champions League. In campo la Juventus contro il Bologna, la squadra di Andrea Pirlo dovrà vincere e sperare in un passo falso di Napoli o Milan. Cristiano Ronaldo è in panchina. Partenza sprint della Juventus che passa in vantaggio dopo appena 6 minuti, il marcatore è come al solito Chiesa. l’ex Fiorentina è sempre più determinante per il tecnico Pirlo. In basso il VIDEO con il gol dello juventino. Chiesa ha sido el mejor jugador de la Juve esta temporada. Si están vivos para entrar a Europa es por él. Lo mismo fue en la UCL contra el Porto. https://t.co/i37Y6UMtSK — ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) Si sta giocando la partita della 38esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di un turno fondamentale per decidere gli ultimi due posti per la Champions League. In campo la Juventusil, la squadra di Andreadovrà vincere e sperare in un passo falso di Napoli o Milan. Cristiano Ronaldo è in panchina. Partenza sprint della Juventus che passa in vantaggio dopo appena 6 minuti, il marcatore è come al solitoè sempre piùper il tecnico. In basso ilcon il gol dello juventino.ha sido el mejor jugador de la Juve esta temporada. Si están vivos para entrar a Europa es por él. Lo mismo fue en la UCL contra el Porto. https://t.co/i37Y6UMtSK — ...

