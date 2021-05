Advertising

Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: 'Finale con la sorpresa che nessuno poteva aspettarsi, il campionato dei tamponi lascia nudo il Napoli...' Tony Damasce… - RadioRadioWeb : 'Finale con la sorpresa che nessuno poteva aspettarsi, il campionato dei tamponi lascia nudo il Napoli...' Tony Da… - filippogreco81 : La serie tv di Amazon Prime sulla Juve si prospetta interessante. Parlano di un finale con sorpresa. ???????? - Bertuzza : Il finale a sorpresa della Serie B - Il Post - lellacmilan : io che ho guardato fino all’ultimo sperando di avere la sorpresa finale ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : finale sorpresa

I bianconeri, acon Ronaldo in panchina, impiegano poco più di 5 minuti a sbloccare la ... In avvio di ripresa il poker che porta ancora la firma di Morata, poi nelc'è gloria per ...E nelaltro rigore, per un mani di Gosens, e ancora Kessie è freddissimo. La Vecchia Signora fa la sua parte, andando a vincere al Dall'Ara per 4 - 1 . I bianconeri, acon Ronaldo in ...PALERMO (ITALPRESS) – Milan e Juventus in Champions, Napoli in Europa League, Roma in Conference League. Sono questi i verdetti di un’ultima giornata di serie A incredibile. A Bergamo i rossoneri si m ...L’ormai ex tecnico della Sampdoria potrebbe, dunque, ripartire dalla Serie B e dal progetto giallorosso Sul tecnico romano arrivano i primi interessi: il Benevento è un’ipotesi. La Sampdoria ha saluta ...