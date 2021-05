Il film giusto per chi non vuole dimenticare la durezza della realtà (Di domenica 23 maggio 2021) La famiglia di “Gloria Mundi”, ultimo film di Robert Gue?diguian. GLORIA MUNDIGenere: Dramma familiar-socialeRegia di Robert Guédiguian. Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Meylan, AnaÏs Demoustrier, Robinson Stévenin, Lolan Naymark Guédiguian torna a girare a Marsiglia affidando ai suoi interpreti d’elezione (Ascaride, Daroussin, Meylan e i più giovani Demoustier, Stévenin, Naymark) il ritratto di un gruppo familiare alle prese con la crisi, dove è l’età a fare la differenza. La madre e i suoi due mariti (il primo ha passato vent’anni in prigione e ne è appena uscito) cercano di non perdere la loro umanità pur tra i mille problemi. Le due figlie invece cercano scorciatoie, anche sulla pelle degli altri, rivelando un’immoralità che non fa certo ben sperare per il mondo in cui dovrà vivere il bambino che nasce a inizio ... Leggi su iodonna (Di domenica 23 maggio 2021) La famiglia di “Gloria Mundi”, ultimodi Robert Gue?diguian. GLORIA MUNDIGenere: Dramma familiar-socialeRegia di Robert Guédiguian. Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Meylan, AnaÏs Demoustrier, Robinson Stévenin, Lolan Naymark Guédiguian torna a girare a Marsiglia affidando ai suoi interpreti d’elezione (Ascaride, Daroussin, Meylan e i più giovani Demoustier, Stévenin, Naymark) il ritratto di un gruppo familiare alle prese con la crisi, dove è l’età a fare la differenza. La madre e i suoi due mariti (il primo ha passato vent’anni in prigione e ne è appena uscito) cercano di non perdere la loro umanità pur tra i mille problemi. Le due figlie invece cercano scorciatoie, anche sulla pelle degli altri, rivelando un’immoralità che non fa certo ben sperare per il mondo in cui dovrà vivere il bambino che nasce a inizio ...

