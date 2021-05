Il "fare soldi" e la politica degli inchini (Di domenica 23 maggio 2021) Buona domenica: l'editoriale. Le cronache delle ultime settimane ci hanno offerto storie di malapolitica ma anche di malacultura del lavoro e della giustizia Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 23 maggio 2021) Buona domenica: l'editoriale. Le cronache delle ultime settimane ci hanno offerto storie di malama anche di malacultura del lavoro e della giustizia

Advertising

Edercitadin7 : oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportu… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “La notizia più bella del decreto sostegni di oggi è che il ministro Speranza ha… - SBuffagni : @CarloCalenda Tamagnini non ha nulla a che fare con lo Stato? Ma di quale universo parallelo stai parlando? Del re… - ElettricM : RT @BaraleAlessio: una persona che 'ruba' il #redditodicittadinanza senza averne diritto viene perseguita davvero per: - fare i servizi soc… - giocor2 : #TZVIP semplicemente questa ha capito che gli può spillare qualche euro e quindi gli sta dietro purtroppo lui volev… -