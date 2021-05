Il Calcio Napoli butta via la qualificazione alla Champions: solo 1-1 contro il Verona (Di domenica 23 maggio 2021) Pessima partita del Calcio Napoli nella partita decisiva: al vantaggio di Rrhamani risponde Faraoni. La squadra di Gattuso non reagisce e getta via tutta una stagione C’è un ultimo ostacolo da superare per il Calcio Napoli per partecipare alla prossima Champions; un ultimo ostacolo dopo un girone di ritorno eccezionale; un ultimo ostacolo dopo Leggi su 2anews (Di domenica 23 maggio 2021) Pessima partita delnella partita decisiva: al vantaggio di Rrhamani risponde Faraoni. La squadra di Gattuso non reagisce e getta via tutta una stagione C’è un ultimo ostacolo da superare per ilper partecipareprossima; un ultimo ostacolo dopo un girone di ritorno eccezionale; un ultimo ostacolo dopo

annatrieste : Non so se mi fanno più pena i giocatori del Napoli incapaci di mettere una scopa con il Verona o i tifosi della Juv… - Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Verona 1-1, rete di Faraoni M. (VER) - Pablito784 : @ZZiliani Poi va be' ovviamente ora tutto sembra fiabesco...Non importa che il calcio bello prevede anche questo...… - realunowen : RT @HipDem: Il Napoli è il PD delle squadre di calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Serie A, Milan e Juve volano in Champions League ... stravince la Juve (senza Cristiano Ronaldo) a Bologna per 4 - 1 (doppietta di Morata e prestazione maiuscola di Dybala) ma alla fine il match chiave è stato quello di Napoli con la squadra di ...

Disastro Napoli: niente Champions. Gattuso, che flop! Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso ha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'...

De Laurentiis in ritiro per dare la carica al Napoli: pronto il premio Champions per la squadra CalcioNapoli24 Pirlo batte Gattuso al fotofinish: Juve in Champions BOLOGNA - L'ultima giornata di Serie A 2020/2021 ha emesso gli ultimi verdetti: Juventus e Milan raggiungono Inter e Atalanta in Champions League, mentre il Napoli disputerà l'Europa League insieme ...

Suicidio Napoli: pari contro il Verona e addio Champions Nell'ultima giornata di campionato il Napoli affronta l'Hellas Verona allo stadio Maradona. Azzurri in campo con il 4-2-3-1 con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Gli scaligeri rispon ...

