Il Benevento saluta Inzaghi | per la panchina il sogno è Ranieri | piace anche Zanetti del Venezia

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la retrocessione in Serie B, illavora già per programmare la prossima stagione. Scontato l’addio indi Pippo, con il presidente Vigorito che sta pensando al sostituto. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, sono due i nomi che più stuzzicano la dirigenza sannita: ilè rappresentato da Claudio, che ha appena lasciato la Sampdoria. In alternativaPaolodel, ma non si escludono altre piste che potrebbero aprirsi a stagione conclusa.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Benevento lavora già per programmare la prossima stagione. Scontato l'addio in panchina di Pippo Inzaghi, con il presidente Vigorito che sta pensando al sostituto.Il difensore camerunese è in scadenza di contratto e ha rivelato di voler cambiare aria: contro il Benevento si chiuderà un'avventura durata quattro anni ...