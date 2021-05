I tifosi danno la carica al Napoli: doppia iniziativa della Curva B all’esterno dello stadio (Di domenica 23 maggio 2021) Il pubblico negli stadi, si spera, tornerà nella prossima stagione, ma in attesa di riempire le gradinate i tifosi del Napoli hanno deciso di far sentire almeno le proprie voci. Infatti, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i tifosi azzurri hanno preparato alcune iniziative in occasione del match con il Verona. La Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra. La Curva B, invece, accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in Curva per la partita contro il Verona. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il pubblico negli stadi, si spera, tornerà nella prossima stagione, ma in attesa di riempire le gradinate idelhanno deciso di far sentire almeno le proprie voci. Infatti, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, iazzurri hanno preparato alcune iniziative in occasione del match con il Verona. LaA ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra. LaB, invece, accoglierà il pullmandel Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare inper la partita contro il Verona.

