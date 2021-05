I segreti della Turandot in mostra al Museo del tessuto di Prato: costumi e gioielli ritenuti perduti scoperti in un misterioso baule (Di domenica 23 maggio 2021) A due passi dalle antiche mura di Prato c’è il Museo del tessuto, importante raccolta di testimonianze relative alla storia e allo sviluppo della tessitura dall’antichità ai giorni nostri. Il nucleo iniziale delle collezioni conservate negli spazi dell’antica Cimatoria Campolmi, una delle più antiche fabbriche pratesi, risale al 1975, poi si è via via sviluppato, sia per quantità, sia per qualità delle collezioni e delle donazioni, così come per i rapporti nazionali e internazionali che i responsabili hanno saputo intraprendere e per le esposizioni temporanee che negli anni ne hanno cadenzato l’esistenza. Un nuovo atteso appuntamento è cominciato sabato 22 maggio, con l’inaugurazione della mostra “Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba”, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) A due passi dalle antiche mura dic’è ildel, importante raccolta di testimonianze relative alla storia e allo sviluppotessitura dall’antichità ai giorni nostri. Il nucleo iniziale delle collezioni conservate negli spazi dell’antica Cimatoria Campolmi, una delle più antiche fabbriche pratesi, risale al 1975, poi si è via via sviluppato, sia per quantità, sia per qualità delle collezioni e delle donazioni, così come per i rapporti nazionali e internazionali che i responsabili hanno saputo intraprendere e per le esposizioni temporanee che negli anni ne hanno cadenzato l’esistenza. Un nuovo atteso appuntamento è cominciato sabato 22 maggio, con l’inaugurazionee l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba”, che ...

