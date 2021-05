I Maneskin vincono l’Eurovision in rimonta: sono i terzi italiani di sempre (Di domenica 23 maggio 2021) News La band romana vince l’Eurovision: l’Italia non trionfava da 31 anni Pubblicato su 23 Maggio 2021 I Maneskin si aggiudicano con il brano Zitti e buoni l‘Eurovision 2021. La band italiana ha battuto la concorrenza della Francia che si è classificata seconda con Barbara Pravi (499 punti). Terzo posto per Gjon’s Tears, che rappresentavano la Svizzera (432 punti). Il gruppo capitolino era quarto dopo il voto della giuria di qualità, ma ha rimontato su Svizzera, Francia e Malta grazie al televoto. Ha così trionfato con un totale di 524 punti. Damano David e soci, dopo aver avuto notizia della vittoria, hanno cantato la versione non censurata del brano. L’Italia non si aggiudicava l’Eurovision da ben 31 anni (l’edizione 2022 della kermesse sarà quindi organizzata dal nostro Paese). Prima di loro, ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) News La band romana vince: l’Italia non trionfava da 31 anni Pubblicato su 23 Maggio 2021 Isi aggiudicano con il brano Zitti e buoni l‘Eurovision 2021. La band italiana ha battuto la concorrenza della Francia che si è classificata seconda con Barbara Pravi (499 punti). Terzo posto per Gjon’s Tears, che rappresentavano la Svizzera (432 punti). Il gruppo capitolino era quarto dopo il voto della giuria di qualità, ma hato su Svizzera, Francia e Malta grazie al televoto. Ha così trionfato con un totale di 524 punti. Damano David e soci, dopo aver avuto notizia della vittoria, hanno cantato la versione non censurata del brano. L’Italia non si aggiudicavada ben 31 anni (l’edizione 2022 della kermesse sarà quindi organizzata dal nostro Paese). Prima di loro, ...

Advertising

rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - RadioItalia : #Eurovision vincono i Maneskin! Tutta l’Italia vince con loro! #escita #Escita2021 @thisismaneskin - CB_Ignoranza : ALZALA IN ALTO CAPITANO, PERCHÉ STASERA È ANCORA PIÙ BELLO ESSERE ITALIANI! I @thisismaneskin vincono l'#Eurovision… - serialcomment : RT @CB_Ignoranza: ALZALA IN ALTO CAPITANO, PERCHÉ STASERA È ANCORA PIÙ BELLO ESSERE ITALIANI! I @thisismaneskin vincono l'#Eurovision Song… - fisco24_info : I Maneskin trionfano all'Eurovision Song Contest: E riportano la manifestazione in Italia dopo 31 anni -