I Maneskin vincono all’Eurovision | ecco cosa hanno fatto dopo la vittoria

Leggi su kronic

(Di domenica 23 maggio 2021) Iconquistato gli Eurovision 2021. Un successo importante per tutta l’Italia,la(Gettyimages)Unasudata e che haesplodere di gioia tutta l’Italia. Iraggiunto il tetto d’Europa, conquistando laagli ‘Eurovision Song Contest 2021’, manifestazione che mette in gara musica proveniente da diverse parti del vecchio continente. E cosi ieri, in quel di Rotterdam, il cielo si è dipinto di azzurro proprio con ladella band italiana. L’evento è stato seguito in televisione ma anche diversi streamer, da Youtube a Twitch, ...