I Maneskin trionfano all' Eurovision | l' Italia vince dopo 31 anni

Dopo il primo posto al Festival di Sanremo, i Måneskinanche all'Ahoy Arena di Rotterdam , vincendo l'Eurovision 2021 grazie alla loro adrenalinica Zitti e Buoni. Un brano carico e graffiante che ha la dimensione live nel suo dna, un pezzo che ...Dopo la vittoria Damiano, frontman dei, ha urlato tronfio sul palco: "Rock'n roll never die" . Ihanno poi rieseguito il brano, questa volta senza censura.Si è presentato in sala stampa a petto nudo canticchiando il giro di basso di "Seven Nation Army" degli White Stripes (il tormentone dei Mondiali del 2006 che videro ...I Maneskin trionfano all'Eurovision Song Contest 2021, quest’anno con sede a Rotterdam, con il brano Zitti e buoni. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. La band romana vincitrice di Sanremo era tr ...