I Maneskin trionfano all’Eurovision e festeggiano cantando “Zitti e Buoni” senza censura

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 23 maggio 2021) . Ultima perfomance sul palco dell’Ahoy Arena con la versione originale per Damiano &Co. La band romana riporta l’Eurovision in Italia dopo 31 anni. Nell’intervista rilasciata a Leggo Iavevano ammesso che laal loro brano “” non era andata troppo giù, ma «il gioco ne valeva la candela». Con il trionfo2021 isi tolgono questo sassolino dalla scarpa ela versione originale portata anche sul palco del Festival di Sanremo 2021. Da Via del Corso, passando per X Factor, al tetto d’Europa, ihanno fatto tribolare il pubblico italiano che da regolamento non poteva tifare per loro: quarti dopo il voto della giuria di qualità, rimontano alla grandissima su ...