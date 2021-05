I Maneskin esultano per la conquista dell’Eurovision: “Abbiamo fatto la storia” (Di domenica 23 maggio 2021) ROTTERDAM – I Maneskin esultano per la conquista dell’Eurovision Song Contest, che dopo 31 anni è stato nuovamente vinto dall’Italia (nel 1990 era stato Toto Cutugno a imporsi nella classifica finale). Questo il messaggio (in inglese) postato sui social dalla band romana: “Il rock’n’roll non muore mai, stanotte Abbiamo fatto la storia. Vi amiamo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 23 maggio 2021) ROTTERDAM – Iper laSong Contest, che dopo 31 anni è stato nuovamente vinto dall’Italia (nel 1990 era stato Toto Cutugno a imporsi nella classifica finale). Questo il messaggio (in inglese) postato sui social dalla band romana: “Il rock’n’roll non muore mai, stanottela. Vi amiamo”. L'articolo L'Opinionista.

