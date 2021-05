I farmaci contro il verme solitario potrebbero curare il Covid-19 (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo uno studio dell’Università di Liverpool, la terapia usata contro il verme solitario potrebbe essere efficace per combattere l’infezione da Covid-19. TeniaUna ricerca ancora in fase sperimentale ma che sembra dare già buoni risultati. La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha messo in allarme gli scienziati di tutto il mondo, ora alla ricerca di una cura efficace. In un primo momento, i medici hanno provato ad attaccarlo con medicinali come l’antimalarico idrossiclorochina e gli antiretrovirali lopinavir e ritonavir. Ma i risultati sono stati piuttosto deludenti. Finora, il farmaco più efficace è stato il corticosteroide desametasone. Ma uno molto promettente contro il Covid-19 è la niclosamide, un composto chimico utilizzato per combattere le infezioni provocate ... Leggi su computermagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo uno studio dell’Università di Liverpool, la terapia usatailpotrebbe essere efficace per combattere l’infezione da-19. TeniaUna ricerca ancora in fase sperimentale ma che sembra dare già buoni risultati. La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha messo in allarme gli scienziati di tutto il mondo, ora alla ricerca di una cura efficace. In un primo momento, i medici hanno provato ad attaccarlo con medicinali come l’antimalarico idrossiclorochina e gli antiretrovirali lopinavir e ritonavir. Ma i risultati sono stati piuttosto deludenti. Finora, il farmaco più efficace è stato il corticosteroide desametasone. Ma uno molto promettenteil-19 è la niclosamide, un composto chimico utilizzato per combattere le infezioni provocate ...

