Honor a lavoro con Huawei per aggiornare i suoi vecchi dispositivi

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 maggio 2021)fu costretta a cederealla fine dell’anno scorso, proprio per poterla salvare da un fallimenti che altrimenti sarebbe stato certo per via delle restrizioni imposte all’azienda cinese dal ban USA (peraltro ancora in corso, almeno per). In ogni caso, i due OEM adesso potrebbero tornare a collaborare allo scopo di lavorare allo sviluppo software degli smartphone commercializzati prima della loro separazione. Come riportato da ‘Central‘, si tratterà di una partnership esclusivamente finalizzata a tenere aggiornati iprecedenti alla vendita del brand (adesso divenuto società a sé stante, e quindi indipendente da), visto che poisi impegnerà a realizzare smartphone da realtà indipendente, il cui supporto software verrà ...