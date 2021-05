Hockey su ghiaccio, Mondiali Riga 2021: risultati e classifiche dei gironi con l’Italia (Di domenica 23 maggio 2021) I risultati e le classifiche dei gironi ai Mondiali maschili 2021 di Hockey su ghiaccio in programma a Riga, in Lettonia. Le selezioni più forti del globo scendono in campo per la rassegna iridata che si svolgerà nel nord Europa. Presente anche l’Italia, inserita nel girone B con Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan. Si comincia venerdì 21 maggio alle ore 15:15, quando gli azzurri sfideranno la Germania. IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA COMPLETO Venerdì 21 maggio ore 15:15 – Russia-Repubblica Ceca 4-3 ore 15:15 – Germania-Italia 9-4 ore 19:15 – Bielorussia-Slovacchia 2-5 ore 19:15 – Canada-Lettonia 0-2 Sabato 22 maggio ore 11:15 – Danimarca-Svezia 4-3 ore 11:15 – Norvegia-Germania 1-5 ore 15:15 – Gran ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ie ledeiaimaschilidisuin programma a, in Lettonia. Le selezioni più forti del globo scendono in campo per la rassegna iridata che si svolgerà nel nord Europa. Presente anche, inserita nel girone B con Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan. Si comincia venerdì 21 maggio alle ore 15:15, quando gli azzurri sfideranno la Germania. IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA COMPLETO Venerdì 21 maggio ore 15:15 – Russia-Repubblica Ceca 4-3 ore 15:15 – Germania-Italia 9-4 ore 19:15 – Bielorussia-Slovacchia 2-5 ore 19:15 – Canada-Lettonia 0-2 Sabato 22 maggio ore 11:15 – Danimarca-Svezia 4-3 ore 11:15 – Norvegia-Germania 1-5 ore 15:15 – Gran ...

