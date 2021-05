Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: il Kazakistan sorprende la Finlandia, vincono Usa e Slovacchia (Di domenica 23 maggio 2021) Nella giornata odierna si sono disputate sei partite valevoli per la fase a gironi dei Mondiali 2021 di Hockey su ghiaccio. E’ scesa nuovamente in campo anche l’Italia, che è stata sconfitta dalla Norvegia per 4-1 (clicca qui per la cronaca). Andiamo a riepilogare quanto accaduto a Riga. Nel primo incontro della giornata vince ancora la Slovacchia, che batte per 2-1 la Gran Bretagna e rimane a punteggio pieno nel girone A. Gara più equilibrata del previsto: la formazione allenata dal canadese Ramsay si porta in vantaggio dopo appena 25” con la rete di Hrivik, ma subisce il pareggio di Kirk al 22’03”; la segnatura decisiva al 24’42” porta la firma di Lantosi su assist di Cehlarik. Seconda sconfitta consecutiva per la Svezia, che cade a sorpresa anche contro la Bielorussia per 0-1. Il match-winner ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Nella giornata odierna si sono disputate sei partite valevoli per la fase a gironi deidisu. E’ scesa nuovamente in campo anche l’Italia, che è stata sconfitta dalla Norvegia per 4-1 (clicca qui per la cronaca). Andiamo a riepilogare quanto accaduto a Riga. Nel primo incontro della giornata vince ancora la, che batte per 2-1 la Gran Bretagna e rimane a punteggio pieno nel girone A. Gara più equilibrata del previsto: la formazione allenata dal canadese Ramsay si porta in vantaggio dopo appena 25” con la rete di Hrivik, ma subisce il pareggio di Kirk al 22’03”; la segnatura decisiva al 24’42” porta la firma di Lantosi su assist di Cehlarik. Seconda sconfitta consecutiva per la Svezia, che cade a sorpresa anche contro la Bielorussia per 0-1. Il match-winner ...

Advertising

OldMockingjay : Mandata nota molto collassata sui cazzi dei giocatori di hockey sul ghiaccio - sportface2016 : #Hockey, ai Mondiali di #Riga seconda sconfitta per l'#Italia contro la #Norvegia - zazoomblog : LIVE – Italia-Norvegia 0-2 Mondiali hockey su ghiaccio Riga 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Italia-Norvegia… - sportface2016 : #Hockey, Mondiali #Riga: segui il LIVE di #ItaliaNorvegia - zazoomblog : LIVE – Italia-Norvegia Mondiali hockey su ghiaccio Riga 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Italia-Norvegia #Mondiali… -