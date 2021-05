Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: altra sconfitta per l’Italia. La Norvegia si impone per 4-1 (Di domenica 23 maggio 2021) Niente impresa per l’Italia, che nella seconda partita dei Mondiali 2021 di Hockey su ghiaccio cede per 4-1 alla Norvegia. Gli azzurri, dopo il 9-4 subito dalla Germania, rimangono quindi all’ultimo posto nel girone B a quota zero punti. La selezione allenata da Giorgio de Bettin (che sostituisce Greg Ireland, ancora positivo al Covid-19) ha un ottimo approccio alla partita, mostrando grande attenzione e concentrazione nel mettere in pratica il piano tattico basato su difesa solida e ripartenze pericolose. L’avvio di match scorre via in modo sostanzialmente equilibrato, ma dopo 10’04” è Mathias Trettenes ad aprire le marcature: la difesa italiana si fa trovare impreparata su una situazione di contropiede e l’attaccante norvegese batte Fazio facendogli passare il disco tra le gambe. Si ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Niente impresa per, che nella seconda partita deidisucede per 4-1 alla. Gli azzurri, dopo il 9-4 subito dalla Germania, rimangono quindi all’ultimo posto nel girone B a quota zero punti. La selezione allenata da Giorgio de Bettin (che sostituisce Greg Ireland, ancora positivo al Covid-19) ha un ottimo approccio alla partita, mostrando grande attenzione e concentrazione nel mettere in pratica il piano tattico basato su difesa solida e ripartenze pericolose. L’avvio di match scorre via in modo sostanzialmente equilibrato, ma dopo 10’04” è Mathias Trettenes ad aprire le marcature: la difesa italiana si fa trovare impreparata su una situazione di contropiede e l’attaccante norvegese batte Fazio facendogli passare il disco tra le gambe. Si ...

