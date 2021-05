«Harry e Meghan: Escaping The Palace»: la prima foto del nuovo film sui Sussex (Di domenica 23 maggio 2021) La saga televisiva dei Sussex continua. E così, dopo Harry & Meghan: A Royal Romance ed Harry & Meghan: Becoming Royal, Lifetime è pronta a regalare al suo pubblico un terzo capitolo dedicato alla storia di Harry e Meghan Markle intitolato Harry e Meghan: Escaping The Palace che, come è facilmente intuibile, parlerà delle motivazioni che hanno portato il principe e la duchessa a staccarsi dalla Casa Reale e a inaugurare una nuova vita in America, venendo meno ai doveri imposti dalla Corona e stringendo nuove collaborazioni legate a piattaforme streaming come Netflix e Apple Tv+, che ospiterà presto il documentario realizzato da Harry e da Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, dedicato alla salute mentale nel quale principe ha parlato per la prima volta della dipendenza da droga e alcol nella quale è sprofondato per alleggerire il dolore. Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) La saga televisiva dei Sussex continua. E così, dopo Harry & Meghan: A Royal Romance ed Harry & Meghan: Becoming Royal, Lifetime è pronta a regalare al suo pubblico un terzo capitolo dedicato alla storia di Harry e Meghan Markle intitolato Harry e Meghan: Escaping The Palace che, come è facilmente intuibile, parlerà delle motivazioni che hanno portato il principe e la duchessa a staccarsi dalla Casa Reale e a inaugurare una nuova vita in America, venendo meno ai doveri imposti dalla Corona e stringendo nuove collaborazioni legate a piattaforme streaming come Netflix e Apple Tv+, che ospiterà presto il documentario realizzato da Harry e da Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, dedicato alla salute mentale nel quale principe ha parlato per la prima volta della dipendenza da droga e alcol nella quale è sprofondato per alleggerire il dolore.

Advertising

sxarletwxtch : A mi no me molesta meghan, me molesta harry. Facts. - infoitinterno : Harry e il trauma Diana, alcol e droga prima di Meghan - infoitcultura : Il Principe Harry su Meghan Markle: “Non si è suicidata per non farmi soffrire” - zazoomblog : Harry su Meghan: “Voleva farla finita” - #Harry #Meghan: #“Voleva #farla - ticino_live : Post Edited: Harry shock: “io e Meghan come Diana e Dodi Al Fayed, vittime di razzismo” -